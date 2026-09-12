Publicat 12/09/2026 09:57

Retards en la R2 Sud i regionals del sud de Rodalies per incidència a l'Estació de França

Archivo - Arxiu - Viatgers agafen un tren en l'Estació de Sants, a 26 de gener de 2026, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
Kike Rincón - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -

Els trens de la R2 Sud i els regionals del sud de Rodalies poden incrementar el seu temps de recorregut a causa d'una incidència en la infraestructura de l'Estació de França de Barcelona aquest dissabte.

Segons ha informat Rodalies a 'X', els trens poden romandre aturats més temps de l'habitual a causa d'aquesta incidència.

La circulació de la R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i l'Estació de França es manté amb una freqüència de dos trens per hora i sentit, amb parada en totes les estacions.

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