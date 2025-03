Retards de més de 30 minuts a 6 línies de Rodalies entre Torredembarra i Sant Vicenç (Tarragona)

TARRAGONA 5 març (EUROPA PRESS) -

Les línies R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 de Rodalies de Catalunya presenten aquest dimecres cap a les 16.30 retards de més de 30 minuts entre Torredembarra i Sant Vicenç de Calders (Tarragona).

Segons ha informat Renfe en un missatge a X recollit per Europa Press, els retards s'han produït arran d'una incidència a la infraestructura que els tècnics d'Adif ja treballen per resoldre.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha assenyalat aquest mateix dimecres que després de reiniciar-se el servei en aquest tram arran de les obres de Roda de Berà (Tarragona) s'està donant "un servei no adequat i que no estava previst" i ha assegurat que fins que no es resolguin les incidències, la Conselleria, el Ministeri, Adif i Renfe es reuniran diàriament a primera hora del matí.