Retards a l'R1 i R4 de Rodalies per incidència entre L'Hospitalet de Llobregat i Barcelona Sants

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 abr. (EUROPA PRESS) -
Les línies R1 i R4 de Rodalies registren retards que poden superar els 30 minuts aquest diumenge al matí a causa d'una incidència a la infraestructura entre L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i l'estació de Sants de Barcelona.
Segons ha informat Rodalies via 'X' els trens de l'R1 inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Sants i recomanen als viatgers utilitzar l'R4 per realitzar el tram entre Sants i L'Hospitalet.
D'altra banda, a la línia R8, a causa d'una incidència derivada de causes operatives, aquest diumenge entre les 11 i 16 hores el servei alternatiu per carretera en el tram entre Martorell Central i Rubí Ca Vallhonrat (Barcelona) s'amplia fins a Mollet Sant Fost, des d'on els viatgers disposen de l'R2 per realitzar el tram entre Mollet i Granollers Centre (Barcelona).