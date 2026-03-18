Retards a 3 línies de Rodalies per un robatori de cable entre Barcelona Sant Andreu i Montcada i Reixac

BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -
Les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies registren aquest dimecres a la tarda retards que poden superar els 40 minuts per un robatori de cable que s'ha produït entre les estacions de Sant Andreu i Montcada i Reixac, informa Rodalies en un comunicat.
Per això, recomanen als viatgers amb origen o destinació a l'Aeroport de Barcelona que facin servir el servei de metro, ja que els combois poden estar aturats o anar més lents a mesura que s'acosten al tram afectat.
El personal d'Adif treballa per solucionar aquesta incidència tan aviat com sigui possible.