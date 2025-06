Retards en 5 línies de Rodalies per l'avaria d'un tren entre Sitges i el Garraf

BARCELONA 6 juny (EUROPA PRESS) -

L'avaria d'un tren entre Sitges i el Garraf (Barcelona) està generant aquest divendres retards i aturades en el seu recorregut de cinc línies de Rodalies, informa Rodalies en una anotació a X recollida per Europa Press.

Concretament, es tracta de l'R2 Sud, que uneix l'Estació de França i Sant Vicenç de Calders (Tarragona); l'R14, que enllaça l'Estació de França i Lleida; l'R15, entre l'Estació de França fins a Riba-roja d'Ebre (Tarragona); l'R16, des de l'Estació de França fins a Tortosa (Tarragona) i, finalment, l'R17, entre Estació de França fins a Salou - Port Aventura (Tarragona).

Els tècnics estan treballant per solucionar la incidència i restablir la normalitat en el servei i, de moment, els trens circulen per una via única.