Retards en la línia R2 Sud i regionals del sud de Rodalies per les fortes pluges

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
Les línia R2 Sud de Rodalies i les línies regionals del corredor sud registren retards aquest dimecres al matí a causa de les fortes pluges, que afecten principalment a les comarques del Garraf i Baix Llobregat (Barcelona), així com altres punts del litoral.
Segons ha informat Rodalies via 'X' les línies circulen amb limitació de velocitat entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i entre Torredembarra (Tarragona) i Vilanova i la Geltrú (Barcelona), i en el cas de la R2 Sud la circulació entre Sant Vicenç i l'Estació de França de Barcelona es realitza amb freqüència de dos trens per hora i sentit, amb parada en totes les estacions.
D'altra banda, Adif ha informat a 'X' que a causa d'una incidència provocada pel robatori de cable entre Vilaseca i Reus (Tarragona), els trens que circulen en el tram entre Tarragona i Reus poden registrar retards, mentre que la R4 i R8 també registren una incidència en la infraestructura i els trens circulen en via única entre Castellbisbal i Martorell (Barcelona), provocant retards.