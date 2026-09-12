Publicat 12/09/2026 10:43

Retards a la línia R1 de Rodalies per robatori de cable entre La Sagrera i Badalona (Barcelona)

Archivo - Un tren de Renfe.
RENFE - Arxiu

BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -

La línia R1 de Rodalies circula aquest dissabte amb retards a causa d'un robatori de cable entre les estacions de la Sagrera i Badalona (Barcelona).

Personal d'Adif està treballant per reparar la incidència "el més aviat possible", informa Adif en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

Al seu torn, Rodalies i Adif informen que les demores de la R2 Sud de Rodalies i dels mitja distància del tram Reus-Barcelona es deuebn també a un robatori de cable, en aquest cas entre Barcelona Estació de França i la bifurcació Glòries-Clot.

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