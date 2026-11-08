Publicat 08/11/2026 10:13

Retards en les línies R1, R2 Sud, R4 i Regionals sud de Rodalies per una incidència operativa

Archivo - Arxiu - Viatgers agafen un tren de rodalies, en l'estació de Sants, a 23 de gener de 2026, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 8 nov. (EUROPA PRESS) -

Les línies de Rodalies R1, R2 Sud, R4, R4 i Regionals sud circulen amb retards i fora del seu horari habitual aquest diumenge al matí a causa d'una incidència operativa.

Segons ha informat Rodalies en una anotació en 'X' els trens poden registrar demores per aquesta incidència.

A més, també han informat que a causa d'una incidència en la infraestructura en l'estació de Rubí (Barcelona) els trens de la R8 registren retards que poden superar els 20 minutos.

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