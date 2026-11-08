Retards en les línies R1, R2 Sud, R4 i Regionals sud de Rodalies per una incidència operativa

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 nov. (EUROPA PRESS) -
Les línies de Rodalies R1, R2 Sud, R4, R4 i Regionals sud circulen amb retards i fora del seu horari habitual aquest diumenge al matí a causa d'una incidència operativa.
Segons ha informat Rodalies en una anotació en 'X' els trens poden registrar demores per aquesta incidència.
A més, també han informat que a causa d'una incidència en la infraestructura en l'estació de Rubí (Barcelona) els trens de la R8 registren retards que poden superar els 20 minutos.