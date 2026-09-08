Retards en l'alta velocitat de Madrid a Barcelona per una incidència a l'Espluga (Tarragona)

Carlos Luján - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
Una incidència en els sistemes de senyalització entre l'Espluga de Francolí i Alcover (Tarragona) provoca aquest dimarts a la tarda retards als trens d'alta velocitat que circulen entre Madrid i Barcelona.
Així ho informa Adif en una anotació a X recollida per Europa Press, en la qual afegeix que el seu personal treballa per solucionar aquesta incidència tan aviat com sigui possible.
Paral·lelament, un robatori de cable entre Estació de França i Bifurcació Clot, a Barcelona, està generant retards que poden superar els 30 minuts en les línies R2 i R2 Sud, a més dels regionals sud (R14, R15, R16 i R17).