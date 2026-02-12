Retards en l'alta velocitat cap a Barcelona per uns plàstics a la catenària a l'Arboç (Tarragona)

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
Els trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona estan registrant alguns retards aquest dijous cap a les 11.40 hores per la presència de diversos plàstics a la catenària entre l'Arboç (Tarragona) i Vilafranca del Penedès (Barcelona).
Segons informa Adif en un missatge via X, s'ha mobilitzat el personal necessari per solucionar aquesta incidència com més aviat millor.
El fort episodi de vent a Catalunya també ha obligat a limitar la velocitat dels trens de Rodalies en tot el servei pel risc extrem, i també s'han produït diversos talls en algunes línies per la presència d'objectes a les vies.