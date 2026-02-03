Retards de 30 minuts a Rodalies després d'unes incidències al centre de control d'Adif

BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -
La xarxa de Rodalies està acumulant aquest dimarts al matí retards que poden superar els 30 minuts en diverses línies després de les dues incidències que s'han produït al centre de control d'Adif a l'estació de França de Barcelona, que han obligat a aturar la circulació de tots els trens fins a dues vegades.
Principalment, les línies que acumulen retards que poden ser superiors als 30 minuts són l'R11 entre Barcelona Sants i Portbou (Girona), l'RG1 entre l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i Blanes (Girona) i les dels Regionals Sud com l'R15, R16 i R17 cap a Tarragona, informa Rodalies en un comunicat.
D'altra banda, l'R1 entre Mataró (Barcelona) i Blanes (Girona) pot patir demores superiors als 20 minuts de mitjana, l'R2 Sud, R2 i R2 Nord els 15 minuts i l'R4 entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) els 25 minuts.
El primer tall ha obligat a aturar la circulació de trens entre les 7.10 i les 7.15 hores, mentre que el segon s'ha originat a les 8.08 i s'ha solucionat a les 8.19 hores.
En aquest sentit, Adif ha informat en un missatge a X recollit per Europa Press que els trens de Rodalies i mitja distància poden continuar acumulant retards malgrat la recuperació del sistema.
Finalment, fonts de Renfe expliquen a Europa Press que els retards també estan originats per les limitacions de velocitat establertes la setmana passada.