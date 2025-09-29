El Mondiacult de la Unesco obre amb la pau i el futur de la cultura com a eixos

Reuneix més de 160 delegacions ministerials a Barcelona fins dimecres
BARCELONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -
La tercera edició de la conferència de polítiques culturals Mondiacult de la Unesco s'ha inaugurat aquest dilluns al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) amb una crida a la pau i l'objectiu de situar la cultura al centre de les polítiques públiques, amb la voluntat que s'incorpori un ODS cultural en l'agenda post-2030.
El Mondiacult reuneix fins aquest dimecres més de 160 delegacions ministerials, amb les absències dels Estats Units i Israel, i es debatrà sobre les polítiques culturals del futur en reptes com la pau, la intel·ligència artificial o els drets culturals.
En una inauguració en la qual la delegació palestina ha rebut una ovació quan el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, li ha donat la benvinguda, els discursos del president del Govern central, Pedro Sánchez, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, també han tingut referències a la situació de Gaza.
El president espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat que la cultura "no pot ser neutral ni indiferent" al que passa al món, i ha llegit un poema del poeta palestí Marwan Markhoul.
"Sé que hi ha qui demana a la cultura que no molesti, que es limiti a entretenir. Els qui ho fan, senzillament, ignoren que la cultura és, per sobre de tot això, un compromís. Compromís amb què? Compromís amb la llibertat, la dignitat, amb la memòria i, per descomptat, amb la pau", ha dit Sánchez.
AGÈNCIES DE L'ONU
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha ofert Catalunya com a seu de "les agències que l'ONU consideri oportunes en cas de necessitat".
"El món ens pertany a tots. Tots en formem part i l'hem de continuar governant entre tots", ha afirmat durant el seu discurs, per la qual cosa ha rebutjat que es facin passos enrere en els valors que defineixen les societats actuals, en les seves paraules.
CULTURA COM A GARANTIA
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha situat la cultura com una "garantia d'humanitat, de diversitat i d'igualtat entre les persones i entre els pobles", ha defensat que és una eina profundament política i un instrument de transformació i d'emancipació col·lectiva.
Urtasun ha considerat que la cultura ha de ser un eix estratègic de les polítiques públiques i que el Mondiacult té com un dels seus objectius proposar incloure un 'culture goal' en l'agenda post-2030 perquè "no hi haurà desenvolupament sense la sostenibilitat de la cultura ni sense garantir l'accés cultural".
El ministre José Manuel Albares, que ha defensat que la cultura és un dret humà fonamental, un motor de creixement just i un pilar de la democràcia i de la llibertat: "I aquest compromís es manté en iniciatives concretes, iniciatives que ressonen a Gaza, a Cisjordània, a Ucraïna", ha incidit.
"Reivindicar la cultura, com ho veiem a Gaza i Cisjordània, és defensar sempre la llibertat davant l'opressió, la raó davant la força bruta, la paraula davant la violència i sobretot, defensar la humanitat i la pau davant la barbàrie i la violència", ha subratllat.
RIAD EL 2029
El sots-director general de Cultura de la Unesco, Ernesto Ottone, ha defensat que, "en un món fracturat, la cultura es planteja, més que mai, com una palanca que permet reconstruir, reparar i confiar", en una inauguració a la qual no ha pogut assistir finalment la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay.
Ottone ha insistit en la creença que la cultura és un bé públic i que "cal més multilateralisme que mai per a la cultura", ha reconegut a la ciutat de Barcelona, a la Generalitat i al conjunt d'Espanya el seu ferm compromís, diu, en aquest àmbit, i ha anunciat que la quarta edició de la conferència Mondiacult d'Unesco se celebrarà a Riad, la capital de l'Aràbia Saudita, el 2029.
PRIMER INFORME GLOBAL UNESCO
La primera jornada del Mondiacult també ha servit per presentar el primer 'Informe mundial de la Unesco sobre polítiques culturals' que, entre altres xifres, assenyala que la cultura genera el 3,39% del PIB mundial i contribueix significativament a l'ocupació arreu del món, però hi ha desigualtats entre països en termes d'inversió, accés i participació.
També mostra que un 38% dels artistes enquestats per la Unesco han afirmat haver tingut una disminució d'ingressos per la intel·ligència artificial generativa, i que el 9% creu que els seus drets econòmics i socials estan ben protegits.