(Resum) 'Creatura' i 'Saben aquell' triomfen en els Premis Gaudí

'20.000 especies de abejas' aconsegueix tres guardons



BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

Les pel·lícules 'Creatura', amb sis premis, i 'Saben aquell', amb set, han confirmat el seu paper de favorites en els 16 Premis Gaudí, què partien com les màximes nominades, amb 15 i 13 candidatures, i per darrera ha estat '20.000 especies de abejas', amb tres guardons.

'Creatura' s'ha portat el Gaudí a millor pel·lícula, així com el de millor direcció per a Elena Martin, millor actor i actriu secundaris per a Alex Brendemühl i Clara Segura, interpretació revelació per a Clàudia Malagelada, i muntatge.

'Saben aquell' s'ha portat els guardons a millor actor protagonista per a David Verdaguer, millor actriu protagonista per a Carolina Yuste, millor maquillatge-perruqueria, vestuari, direcció artística, direcció de producció i so.

'20.000 especies de abejas', d'Estibaliz Urresola Solaguren, s'ha portat el millor pel·lícula de parla no catalana, millor direcció novella i millor fotografia.

La candidata a l'Oscar a millor pel·lícula d'animació s'ha portat dos Premis Gaudí: el de millor pel·lícula d'animació i el de millor música original; aquest, per al músic Alfonso de Vilallonga, que ha protagonitzat un dels moments divertits de la gala amb el seu discurs en rebre el guardó.

Altres pel·lícules premiades han estat 'Upon Entry', amb el guió original per a Juan Sebastián Vásquez i Alejandro Rojas, i 'Un amor', amb el guió adaptat per a Isabel Coixet i Laura Ferrero.

Un dels moments emotius de la gala ha estat el de Carme Elias recollint el guardó al costat de Claudia Pinto a millor documental per 'Mentre siguis tu, l'aquí i l'ara de Carme Elias', en què mostra la seva lluita contra l'Alzheimer.

Una altra de les candidates a l'Oscar, 'La sociedad de la nieve', de J.A.Bayona, s'ha portat l'únic premi en què competia: millor pel·lícula europea.

La directora, realitzadora i guionista Rosa Vergés ha rebut aquest diumenge el Premi Gaudí d'Honor-Miquel Porter 2024 en reconeixement a la seva carrera i ha demanat a les joves: "Us recomano que somieu".

JUDITH COLELL

En el seu discurs, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, ha demanat a les autoritats que el cinema es consideri una "qüestió d'Estat" i ha exigit 'tolerància zero' amb els casos de presumptes abusos en el sector.

També ha dit que ha estat un "bon any" per al sector però que ha de tenir continuïtat i no dependre de la bona voluntat del govern de torn.

Sobre les denúncies de casos de presumptes abusos en el sector del cinema, ha afirmat que "cada cas fa mal" i que l'Acadèmia defensa la 'tolerància zero' i disposa d'un Servei d'atenció i prevenció dels abusos.

"Com a acadèmia tenim una responsabilitat amb la professió, i aquesta responsabilitat obliga a no fer de la cua del lavabo amb les amigues l'espai més segur per a les dones", ha afegit.

Els presumptes abusos en la indústria del cinema també han estat presents en discursos dels guanyadors, com en els de Carolina Yuste i Elena Martin, i també s'ha reclamat un alto el foc a Gaza.

La festa del cinema català ha reunit uns 1.400 convidats en el CCIB de Barcelona, amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès; l'alcalde, Jaume Collboni; el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, la d'Educació, Pilar Alegria, i el d'Indústria, Jordi Hereu; la presidenta del Parlament, Anna Erra; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i el delegat del Govern central a Catalunya, Carlo Prieto.