David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Uns 5.000 docents, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dijous a Barcelona en una jornada de vaga educativa marcada per l'entrada d'un grup de mestres i professores al Palau de la Generalitat per entregar una carta al president del Govern, Salvador Illa, per reclamar més recursos i desencallar el conflicte educatiu.
La jornada de vaga, convocada pels sindicats Ustec·Stes, CGT, Intersindical i COS, ha tingut un seguiment del 14,07%, segons la Conselleria d'Educació amb dades a les 17.00 hores, un percentatge que Ustec·Stes ha elevat al 20% i CGT, Intersindical i COS fins al 40%.
Les xifres d'assistència a la manifestació a Barcelona, que ha discorregut de la plaça Tetuan al parc de la Ciutadella, on hi ha el Parlament, també fluctuen entre els 5.000 de la Guàrdia Urbana, els 10.000 segons Ustec·Stes i els 50.000 xifrats per la CGT, Intersindical i COS.
ACCIÓ SORPRESA
La jornada de vaga, segona estrictament del sector educatiu d'aquest curs i tercera comptant l'aturada general de l'11M, ha començat amb una acció sorpresa en què un grup de 50 docents ha entrat al Palau de la Generalitat i ha entregat una carta adreçada a Illa per negociar i convocar el comitè de vaga.
La carta assenyala que es dirigeixen al president "davant la manca de resposta i de voluntat negociadora" de la consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, i entre les demandes figuren la millora de les condicions laborals, la derogació del decret de plantilles, la reducció de ràtios, l'ampliació de les dotacions de plantilles en totes les etapes, el català com a llengua vehicular o la internalització de tots els serveis.
Els docents, que han entrat poc després de les 7.00 hores, han estat extrets un a un menys de dues hores després, després de ser identificats pels Mossos d'Esquadra, i han estat rebuts per més de 100 persones que es concentraven en solidaritat a la plaça Sant Jaume.
Fonts del Govern han assegurat que els manifestants han entrat a l'edifici i els Mossos d'Esquadra n'han tancat les portes, i que els docents no s'han mogut del vestíbul, al pati de cotxeres: "Analitzarem els fets ocorreguts", han assenyalat.
Els Mossos d'Esquadra han obert diligències per determinar possibles responsabilitats penals o administratives per al mig centenar de professors, i han defensat que el dispositiu policial ha evitat que entressin a dependències interiors i a zones restringides de l'edifici.
MANIFESTACIÓ
Aquesta actuació dels Mossos d'Esquadra ha despertat les crítiques dels sindicats en la manifestació, que han demanat a Illa i Niubó que negociïn amb els sindicats les millores educatives i convoquin el comitè de vaga.
La portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha confiat que Illa llegeixi la carta entregada a la Generalitat, i ha demanat que "s'assegui" a negociar amb el col·lectiu docent davant la insuficiència dels acords del mes de maig.
La secretària general de CGT Ensenyament, Laura Gené, ha criticat la resposta dels Mossos davant l'acció al Palau de la Generalitat, que "pren el mateix camí que Isabel Díaz Ayuso" amb els vaguistes a Madrid, i ha retret la inacció d'Educació amb els docents.
El portaveu de la Intersindical, Marc Martínez, ha exigit negociar en el comitè de vaga, i ha criticat l'ús d'una "força desproporcionada" per part dels Mossos al Palau de la Generalitat.
Dani Marco, portaveu de la COS, ha dit que les mobilitzacions "no pararan fins a tornar a la negociació", i ha considerat insuficients els acords assolits al maig.
La manifestació, amb el lema 'Contra l'emergència educativa seguim als carrers', ha transcorregut sense incidents i en un punt del recorregut s'hi ha unit un grup de bombers, que també tenien convocada una mobilització.