'El 47' triomfa en els Premis Gaudí amb 8 guardons

'Polvo serán' en guanya 4 i 'Casa en flames' i 'Segundo premio' 3

BARCELONA, 19 gen. (EUROPA PRESS) -

La pel·lícula 'El 47', de Marcel Barrena, s'ha convertit en la gran triomfadora dels 17 Premis Gaudí, que s'han lliurat aquest dissabte a l'Auditori Forum CCIB de Barcelona, amb vuit guardons, inclosos els de millor pel·lícula, millor actor protagonista i premi del públic.

Els Premis Gaudí han estat molt repartits amb quatre guardons per a 'Polvo serán', de Carlos Marques-Marcet, entre ells el de millor pel·lícula en llengua no catalana; 'Casa en flames', de Dani de la Orden, i 'Segundo premio', amb tres guardons cadascuna, i 'Salve Maria', amb dos.

La gala, presentada pels actors Paula Malia i Marc Clotet amb la col·laboració de Pep Ambrós i Judit Martín, ha comptat amb missatges dels premiats a favor de l'habitatge, de l'educació pública, de l'acolliment de migrants, de solidaritat amb afectats per la DANA i un d'Emma Vilarasau contra l'edatisme.

'El 47', la pel·lícula que narra la lluita del conductor d'autobús Manolo Vital perquè el transport públic arribés al barri barceloní de Torre Baró, ha aconseguit vuit guardonats --de 18 nominacions--, amb la millor pel·lícula com a estendard.

Ha aconseguit els Premis Gaudí a actor protagonista per a Eduard Fernández, el d'actriu secundària per a Clara Segura --que no ha pogut ser a la gala, per una funció teatral--, el de direcció de producció per a Carlos Apolinario, el de vestuari per a Olga Rodal i Irantzu Ortiz, efectes visuals per a Laura Canals i Iván López Hernández, maquillatge i perruqueria per Karol Tornaria, i el premi especial del públic.

El director d'El 47' ha donat les gràcies al barri de Torre Baró, mentre que l'actor Eduard Fernández ha subratllat que la pel·lícula parla de "la dignitat" dels seus protagonistes i de la gent humil que persegueix els seus drets i aconsegueix un lloc al món.

'Polvo serán', de Carlos Marques-Marcet, ha estat reconeguda amb quatre Premis Gaudí: el de millor pel·lícula en llengua no catalana, el de millor direcció d'art per a Laia Ateca, el de millor muntatge per Chiara Dainese i música original per a Maria Arnal.

La pel·lícula al voltant de la llegenda de Los Planetas 'Segundo premio', d'Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez, s'ha portat el Gaudí a la millor direcció, a més dels de millor fotografia per a Takuro Takeuchi, i el de millor so per a Diana Sagrista, Alejandro Castillo, Eva Valiño i Antonin Dalmasso, per a un total de tres guardons.

La comèdia de Dani de la Orden 'Casa en flames' també s'ha portat tres guardons: el de millor actriu protagonista per a Emma Vilarasau, el de millor actor secundari per a Enric Auquer, i el de millor guió original per a Eduard Sola.

DOS GAUDÍ PER A 'SALVE MARIA'

La pel·lícula sobre la maternitat 'Salve Maria' ha aconseguit dos guardons: el de millor guió adaptat per a Mar Coll i Valentina Viso, i el d'interpretació revelació per a la seva protagonista, l'actriu Laura Weissmahr, mentre que Celia Giraldo s'ha portat el de millor direcció novella per la pel·lícula 'Un lugar común'.

'Mariposas negras', de David Baute, s'ha portat el Premi Gaudí a millor pel·lícula d'animació; 'Diari de la meva extorsió', de Patricia Franquesa, el de millor documental, i 'El príncep', d'Àlex Sardà, com a millor curtmetratge, en una gala en què el productor Paco Poch ha rebut el Gaudí d'Honor.

JUDITH COLELL

En el seu discurs durant la gala, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, ha demanat aquest dissabte no ser "autocomplaents ni abaixar la guàrdia" després de l'èxit de les produccions catalanes de l'any, i ha demanat erradicar la xacra dels abusos al món del cinema.

Ha felicitat al cinema català per un "any brillant", en què s'ha aconseguit omplir les sales amb les pel·lícules en català, gràcies al talent del sector del cinema català, sumat a unes bones polítiques de les administracions que han afavorit la indústria, i ha demanat que continuï.

Colell ha afirmat que hi ha "un problema que preocupa", els nous casos d'abusos en el món del cinema, una xacra a erradicar, i ha subratllat la creació d'un departament contra abusos en l'Acadèmia i un protocol pioner.