(Resum) 25.000 docents es manifesten a Barcelona per reclamar millores laborals i salarials

David Zorrakino - Europa Press
S'emplacen a reunir-se amb Educació el 19 de febrer i avisen d'una altra vaga al març si no hi ha proposta
BARCELONA, 11 febr. (EUROPA PRESS) -
Un total de 25.000 docents, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, i uns 70.000, segons els sindicats educatius, s'han manifestat aquest dimecres a la capital catalana per reclamar millores laborals i salarials.
La manifestació, que es produeix en el marc de la vaga docent d'aquest mateix dimecres, ha discorregut des dels Jardinets de Gràcia fins a la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat, situada a la Via Augusta.
La vaga ha estat convocada pels sindicats Ustec·Stes --el majoritari en l'educació de Catalunya--, Aspepc.Sps, CCOO Educació, CGT Ensenyament i UGT i demanen millores de les seves condicions amb la negociació del complement salarial, la reducció de ràtios i la desburocratització, entre altres demandes.
Segons dades de la Conselleria de les 18 hores, la vaga està tenint un seguiment del 40,94% sobre el total de la plantilla, i un 39,42% dels centres educatius han comunicat les dades de seguiment de la vaga al departament.
"LES VOSTRES FILLES SÓN ALUMNES NOSTRES"
Els manifestants han dut cartells on es podien llegir frases com 'Més recursos, més qualitat, més dignitat', 'La docència no ha de ser supervivència' i 'Aaixar ràtios: millor educació'.
El recorregut ha partit a les 12.50 hores des dels Jardinets de Gràcia per l'avinguda Diagonal i ha pujat pel carrer Aribau fins a la Via Augusta, on els manifestants cap a les 13.40 s'han concentrat davant el departament on han cridat 'Les vostres filles són alumnes nostres'.
A més, han llançat globus de pintura verda contra la façana i han empès i tombat algunes de les tanques que els separaven del recinte.
RECLAMACIONS
Entre les reclamacions, hi ha negociar el complement específic dels docents, reduir les ràtios per aula, disminuir la burocràcia als centres i altres millores laborals i salarials per millorar la qualitat educativa.
Els docents cantat lemes com 'Com volem les ràtios? Avall, avall', 'Niubó, què passa? Tu sí que cobres massa', 'Que no, que no Niubó, que si no tenim recursos no en digeu inclusió', 'Ja n'hi ha prou, apugeu-nos el sou' i 'Som nosaltres els que entrem a l'aula, som nosaltres els que sabem què falta'.
També han cridat 'Això no és docència, és supervivència', 'Menys imposicions i més finançament', 'Si això no s'arregla, vaga, vaga, vaga' i en el marc de la vaga docent d'aquest dimecres, a més d'aquesta manifestació unitària de Barcelona, també hi ha manifestacions i altres accions reivindicatives a Girona, Tarragona i Lleida.
CONSELLERIA
Abans de la manifestació, el secretari de Millora Educativa de la Conselleria, Ignasi Giménez, ha confiat que la proposta que el departament presentarà als sindicats en la reunió de la taula sectorial del 19 de febrer, que inclou la millora del complement específic, serà "un punt d'inflexió".
Ha afirmat que escoltaran les demandes que els transmeten els docents en la vaga, però ha confiat que aquesta proposta als sindicats signifiqui "un abans i un després", i ha subratllat que la voluntat és de diàleg i continuar treballant de manera conjunta per a una solució compartida.
Per la seva banda, en un missatge a X, la consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, ha assegurat que el departament comparteix les demandes dels docents catalans, que estan en vaga aquest dimecres, i que manté la "voluntat de diàleg" amb els sindicats per arribar a un acord.
SINDICATS
En unes declaracions als mitjans, la portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha qualificat d'"històrica" la mobilització dels docents i exigeix una resposta immediata, en les seves paraules, per part del Govern perquè diu que estan en una situació límit, i assegura que si no hi ha resposta el curs no acabarà amb normalitat, en les seves paraules.
El secretari general d'Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, assegura que superen el "80% de participació a tots els centres" en la vaga d'aquest dimecres, i veu necessari doblar el complement específic de tots els docents, a més d'un currículum consensuat i reducció de ràtios i de burocràcia.
Per part de CCOO, Ester Vila adverteix de la complexitat a l'aula "cada vegada més creixent", a banda de la diversitat, i considera que el departament no està posant els recursos humans ni econòmics necessaris i que els docents no poden donar resposta educativa suficient.
Laura Gené, de CGT, defensa que la vaga "està sent un èxit amb un 85% de seguiment dels docents i del personal laboral i amb un 50% de les persones que treballen en el lleure educatiu", i alerta que CGT no acceptarà una proposta continuista, sinó una amb millores reals.
Lorena Martínez (UGT) ha destacat la participació "massiva" d'aquest dimecres, ha reiterat el malestar del col·lectiu docent i insta el departament i el Govern a invertir amb recursos públics i millores les condicions laborals del col·lectiu.
REUNIÓ AMB EL DEPARTAMENT
Un cop els manifestants han arribat davant la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat, el departament ha sol·licitat reunir-se amb un representant de cada sindicat, els qui han estat rebuts pel director general de Professorat i Personal de Centres Públics de la Generalitat, Josep Maria Garcia.
En sortir, els sindicats han criticat que la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat no els hagi traslladat "res" per millorar les seves condicions, i afirmen que els han emplaçat a la reunió ja prevista del 19 de febrer.
El responsable d'acció sindical d'Ustec·Stes, Andreu Mumbrú, critica "quant més temps necessiten per plantejar alguna resposta, perquè fa mesos i anys que la pèrdua de poder adquisitiu dels docents és insostenible".
A més a més, ha assenyalat que aquesta situació és un problema del Govern, i que si "Educació no és capaç de resoldre el conflicte, que ho faci el Govern i el president (Salvador) Illa".
Els manifestants han cantat lemes com 'Vergonya, vergonya' i 'Vaga indefinida'; i per Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, ha assegurat que al departament li ha quedat clar que el 19 de febrer ha de venir amb una proposta i que confien en això, perquè si no "hi haurà vaga al març".