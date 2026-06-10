Restringides 2 carreteres d'accés a Montserrat (Barcelona) per la visita del Papa

Kike Rincón/Europa Press/Pool - Europa Press
BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -
La BP-1103 a Marganell i Bruc i la BP-1121 a Monistrol de Montserrat tenen restringida la seva circulació d'accés a l'Abadia de Montserrat (Barcelona) des de les 7 hores davant de la visita del Papa Lleó XIV d'aquest dimecres.
Només els vehicles autoritzats poden circular per les dues vies, que acumulen retencions d'1 quilòmetre, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Aquest dimecres el Pontífex acudeix a Montserrat a realitzar una oració del Sant Rosari i després menjarà amb la comunitat benedictina de l'Abadia.