Publicat 10/06/2026 09:27

Restringides 2 carreteres d'accés a Montserrat (Barcelona) per la visita del Papa

Arxiu - El Papa Lleó XIV durant la vigília d'oració a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona aquest dimarts
Kike Rincón/Europa Press/Pool - Europa Press

   BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -

   La BP-1103 a Marganell i Bruc i la BP-1121 a Monistrol de Montserrat tenen restringida la seva circulació d'accés a l'Abadia de Montserrat (Barcelona) des de les 7 hores davant de la visita del Papa Lleó XIV d'aquest dimecres.

   Només els vehicles autoritzats poden circular per les dues vies, que acumulen retencions d'1 quilòmetre, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

   Aquest dimecres el Pontífex acudeix a Montserrat a realitzar una oració del Sant Rosari i després menjarà amb la comunitat benedictina de l'Abadia.

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