Restringida la mobilitat i suspeses classes a 5 comarques de Tarragona per les pluges

TARRAGONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha restringit la circulació no essencial de vehicles per les carreteres catalanes i ha suspès les classes a cinc comarques de Tarragona pel risc d'inundacions derivat de les pluges previstes aquest dimecres a la província.

D'aquesta manera, a les comarques del Baix Camp, Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Tarragonès, de les 6 a les 24 hores, està limitada la mobilitat, excepte serveis essencials i causes de força major, i es troben suspeses les classes i activitats esportives, avisa en un missatge en 'X' recollit per Europa Press.

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) va activar aquest dimarts a la nit avisos de nivell vermell per a aquest dimecres entre les 10 i 22 hores per fortes pluges i tempestes al litoral sud de Tarragona, on s'espera una acumulació d'aigua de fins a 180 litres per metre quadrat.