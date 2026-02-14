Restringida la circulació de camions a l'AP-7 a Tarragona per les fortes ratxes de vent

Kike Rincón - Europa Press
TARRAGONA 14 febr. (EUROPA PRESS) -
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha restringit la circulació de camions de més de 7.500 quilograms en l'autopista AP-7 en tota la demarcació de Tarragona, entre l'Arboç i el límit amb la província de Castelló per les fortes ratxes de vent aquest dissabte.
Així ho han informat en un missatge a X recollit per Europa Press en el qual demanen extremar la precaució en totes les carreteres de Tarragona.
Aquest mateix dissabte al matí s'ha tallat aquesta via a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) per un camió bolcat i un accident també ha obligat a tallar l'autopista a l'Ametlla de Mar (Tarragona).