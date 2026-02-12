Restringida la circulació de camions a l'AP-7 a la Jonquera (Girona) pel vent

GIRONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
La circulació de camions està restringida a l'AP-7 a la Jonquera (Girona) en tots dos sentits de la marxa davant l'alerta per vent extrem d'aquest dijous.
En sentit nord, es desvien els camions per la sortida de Llers (Girona) perquè els camions vagin aparcant a la Jonquera, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
En sentit sud, es desvia la circulació de tots els vehicles per la sortida 1 de la Jonquera cap a l'N-II per destinar aquest espai entre la Jonquera i la frontera amb França "per anar aparcant els camions".