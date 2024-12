El restaurant Can Mariano de Baro (Lleida), el tercer premi per a un negoci centenari

LLEIDA 22 des. (EUROPA PRESS) -

El restaurant Can Mariano de Baro (Lleida) ha repartit 15 sèries del número 11840, el tercer premi del sorteig extraordinari de loteria de Nadal, amb prop de 7,5 milions per a clients d'un negoci que l'any passat va complir 100 anys al Pirineu català.

En unes declaracions a Europa Press aquest diumenge, la filla dels propietaris, Esther Piccolo, ha explicat que Can Mariano va obrir fa un segle com una taverna tradicional, i que al llarg dels anys ha anat evolucionant fins a arribar a ser el restaurant i hostal rural que és actualment.

Piccolo ha dit que hi ha clients consolidats al restaurant, així com nombrosos turistes que passen per l'establiment en visites al Pirineu lleidatà, premiats amb un número gestionat per l'administració de la Pobla de Segur (Lleida), que també ha venut en els últims dies cinc sèries que van sobrar a Can Mariano.