Restablert el subministrament elèctric en poblacions de les Terres de l'Ebre (Tarragona)

TARRAGONA 15 març (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha anunciat que, segons informa Endesa, s'ha restablert el subministrament elèctric a les poblacions de les Terres de l'Ebre que s'havien quedat sense durant el matí d'aquest diumenge pel temporal de vent, informa via X.
El tall de subministrament ha afectat als municipis Amposta, Freginals i Masdenverge (Tarragona), amb 5.533, 483 i 482 usuaris sense subministrament elèctric, respectivament.
Altres municipis també han sofert talls, com Girona, amb 1.753 usuaris afectats, i la Pobla de Lillet (Barcelona) , amb 1.081.