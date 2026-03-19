Publicat 19/03/2026 15:34

Restablides l'R2 Sud i l'R4 després d'una incidència a Sant Vicenç de Calders (Tarragona)

Archivo - Un tren de rodalies
Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens ha quedat restablida en l'R2 Sud i l'R4 després d'una incidència a Sant Vicenç de Calders (Tarragona) aquest dijous, ha informat Rodalies en un comunicat.

La circulació de l'R2 s'ha restablit entre Cunit i Sant Vicenç de Calders (Tarragona), si bé es manté el servei alternatiu per carretera des de Cunit fins a la parada d'autobusos de Sant Vicenç de Calders amb parades intermèdies.

També s'ha restablit la circulació de l'R4 entre el Vendrell i Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i es manté el servei alternatiu per carretera des del Vendrell fins a la parada d'autobusos de Sant Vicenç de Calders.

