Restablida la circulació de trens en el Corredor del Mediterrani

Fernando Sánchez - Europa Press - Arxiu
VALÈNCIA 15 febr. (EUROPA PRESS) -
La circulació de trens en el Corredor Mediterrani ha recuperat la normalitat aquest diumenge després d'haver quedat interrompuda ahir dissabte a causa del temporal de vent.
Així ho ha comunicat Renfe en un missatge a les seves xarxes socials en el qual informa del restabliment de la circulació normal en el Corredor del Mediterrani, després de les condicions meteorològiques adverses de les últimes hores.
A causa dels avisos vermell i taronja emesos per Aemet per al dissabte a la Comunitat Valenciana per ratxes de vent forts i huracanats, la companyia va suprimir durant la jornada el servei ferroviari en el Corredor Mediterrani entre la Comunitat Valenciana i Catalunya i trens del Corredor del Llevant entre València i Castelló.
Per això, la companyia va habilitar canvis i anul·lacions gratuïtes per als trens afectats.