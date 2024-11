Restablerts tots els carrils a l'AP-7 a Barberà (Barcelona) amb 13,5 quilòmetres de cues

BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -

La circulació de vehicles a l'AP-7 s'ha restablert cap a les 9.40 hores a tots els carrils després de l'accident d'aquest dimecres al matí a Barberà del Vallès (Barcelona).

Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), al voltant de les 10 hores hi ha 13,5 quilòmetres de cues entre Santa Perpètua de Mogoda i la Roca del Vallès (Barcelona).

En un missatge a X recollit per Europa Press, els Bombers de la Generalitat han explicat que després de rebre l'avís de l'accident, hi han enviat 7 dotacions per extingir l'incendi d'un cotxe i una moto.