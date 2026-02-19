Restablerts els trens entre València i Barcelona després de cinc hores suspesos

VALÈNCIA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
El trànsit ferroviari entre la Comunitat Valenciana i Catalunya s'ha restablert aquest dijous a les 16 hores després que, entre les 11 i les 16 hores, hagi estat interromput atenent l'avís per fortes ratxes de vent emès per l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).
En concret, el tram sud de Tarragona s'ha restablert a les 16 hores i els primers trens que hi han circulat ho han fet a les 15.07 hores de València a Barcelona i a les 16.15 de Barcelona a Alacant.
Un total de quatre trens entre la Comunitat Valenciana i Catalunya s'han vist afectats aquest dijous pel vent, han detallat fonts de Renfe a Europa Press.