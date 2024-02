Restablertes l'R7 i l'R4 després de reparar el robatori de cable entre Sabadell i Cerdanyola (Barcelona)

BARCELONA, 21 febr. (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens a l'R7 i l'R4 de Rodalies han estat restablertes aquest dimecres al voltant de les 11 hores després de reparar els danys pel robatori de 120 metres de cable a la catenària entre les estacions de Sabadell Sud i Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Segons han informat fonts d'Adif i Renfe a Europa Press, els trens de les dues línies afectats per l'acte vandàlic aniran recuperant les freqüències habituals.

L'R7 ha vist tallada la circulació aquest dimecres al matí per l'incident, per la qual cosa s'ha establert un servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Cerdanyola-Universitat, que després s'ha reduït a les estacions de Cerdanyola i Cerdanyola-Universitat.

L'R4, si bé no ha estat tallada, ha patit afectacions en només circular trens per una via, per la qual cosa la circulació s'ha reduït a només dos combois per hora i sentit.

Renfe ha recordat en un comunicat que aquest 2024 s'han produït 14 robatoris de cable a Catalunya --12 a Barcelona i 2 a Lleida--, l'últim la matinada d'aquest dilluns, en el qual es van sostreure 400 metres a l'R3 entre Parets del Vallès i les Franqueses (Barcelona).