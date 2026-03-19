Publicat 19/03/2026 17:19

Restablertes l'R13, R14, R15, R16 i R17 després d'una incidència a Sant Vicenç de Calders (Tarragona)

TARRAGONA 19 març (EUROPA PRESS) -

La incidència registrada aquest dijous a l'estació de Sant Vicenç de Calders (Tarragona) que afectava la circulació de les línies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16 i R17 ha quedat resolta, si bé els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts, ha informat Rodalies en un comunicat.

La incidència s'ha solucionat i es treballa en la recuperació de les freqüències i els horaris de pas habituals.

A més, s'ha restablert el servei alternatiu per carretera entre el Prat de Llobregat (Barcelona) i Sant Vicenç de Calders (Tarragona) per les obres de millora de la infraestructura entre Sitges i el Garraf (Barcelona).

