Restablertes les línies de Rodalies R1, R2 Nord, R11 i RG1 després del tall per pluges d'aquest dijous

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 ago. (EUROPA PRESS) -
La circulació de les línies R1, R2 Nord, R11 i RG1 de Rodalies de Catalunya entre Maçanet-Massanes (Girona) i Girona han quedat restablertes a primera hora d'aquest divendres després dels talls provocats arran de les pluges i tempestes d'aquest dijous a la tarda.
Les línies van quedar afectades a les catenàries mentre que les línies R13 i R14 (que es van tallar entre Calaf i Manresa (Barcelona) per inundació) i l'R3 entre Vic i Ripoll (tallada per arbres a la via) segueixen interrompudes aquest divendres, ha informat Rodalies en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Durant el tall es va habilitar transport alternatiu per carretera entre Vic (Barcelona) i Ripoll (Girona).