Restablertes les línies R14, R15 i R17 entre La Plana i Sant Vicenç de Calders (Tarragona) després d'una avaria

TARRAGONA 28 nov. (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens de les línies R14, R15 i R17 s'ha restablert cap a les 11.45 hores entre les estacions de La Plana-Picamoixons i Sant Vicenç de Calders (Tarragona) després d'una avaria que ha provocat més de 2 hores de tall ferroviari.

Segons ha informat Protecció Civil de la Generalitat en un missatge a X recollit per Europa Press, continuen tallats els trens de l'R13, si bé hi ha desplegat un transport alternatiu per carretera per cobrir la línia.

Els treballadors d'Adif treballen per resoldre la incidència i un cop cobert el transport a la zona Protecció Civil ha desactivat la prealerta del Ferrocat.