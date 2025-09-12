Restablerta totalment la circulació de l'R4 de Rodalies entre Sabadell i Terrassa (Barcelona)

BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -
La circulació de la línia R4 de Rodalies entre Sabadell Sud i Terrassa Nord (Barcelona) s'ha restablert totalment aquest divendres a les 12.58 hores amb l'obertura d'una de les dues vies, després de l'atropellament d'una persona que s'ha produït a les 10.33 hores, informen fonts de Renfe a Europa Press.
Per aquests fets Protecció Civil ha hagut d'activar la prealerta del pla Ferrocat, que s'ha desactivat després d'establir un servei alternatiu de transport per carretera.
L'atropellament ha obligat a tallar les vies durant més de dues hores, tot i que una s'ha reobert cap a les 12.35 hores.