Publicat 18/05/2026 11:05

Restablerta totalment la circulació de l'R2 Sud entre Sitges i Vilanova (Barcelona)

Archivo - Dos trens de Rodalies a l'estació de França
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -

La circulació de l'R2 Sud s'ha restablert totalment aquest dilluns cap a les 10.45 hores després que l'atropellament d'una persona hagi obligat a tallar el pas dels trens durant una hora, aproximadament, informa Rodalies en un missatge a X recollit per Europa Press.

De fet, cap a les 10.30 hores ha reobert una de les vies i els combois han reprès la marxa, tot i que amb retards.

L'atropellament s'ha produït a la sortida de l'estació de Vilanova en direcció Barcelona i els Mossos d'Esquadra s'hi han desplaçat i han assumit la investigació dels fets.

Contador

Contingut patrocinat