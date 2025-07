Restablerta la R3 entre Centelles i Vic (Barcelona) després de 22 hores de tall

BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -

La circulació de la R3 de Rodalies entre Centelles i Vic (Barcelona) s'ha restablert aquest dimecres sobre les 6.27 hores després de més de 22 hores de tall per l'accident entre un tren i un camió en un pas a nivell entre les estacions de Balenyà-Els Hostalets i Centelles a l'altura del Brull (Barcelona) aquest dimarts.

Després dels treballs per retirar el tren i el camió accidentat, Adif ja ha comprovat l'estat de les infraestructures per poder reprendre el servei, ha informat Renfe en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

El tren va descarrilar i no van constar ferits en el passatge, en el qual anaven 40 persones, ni en el camió accidentat, en un xoc que l'operador va definir com de "baixa velocitat" i que ha ocorregut aquest dimarts sobre les 8.39 hores.