Restablerta la R11 entre Flaçà i Figueres (Girona) després de xocar un tren contra un arbre caigut

GIRONA 28 març (EUROPA PRESS) -
La línia R11 de Rodalies entre Flaçà i Figueres (Girona) ha recuperat el servei aquest dissabte al matí, després que aquest divendres a la tarda un tren xoqués contra un arbre que va caure a la via, ha informat Rodalies en un missatge en X recollit per Europa Press.
Els Bombers de la Generalitat van mobilitzar dotacions per assistir i evacuar a uns 165 passatgers que es trobaven al tren accidentat a l'altura de Sant Jordi Desvalls (Girona), on el comboi va xocar amb un arbre que havia caigut en la via, i ningú va resultar ferit.
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, va explicar en una entrevista de 3CatInfo aquest divendres que l'accident no es va poder evitar i no va ocórrer en un punt crític, i va dir que tècnics d'Adif treballaven per retirar l'arbre i reparar la infraestructura danyada.