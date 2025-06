Restablerta "parcialment" la circulació de Rodalies a Cunit

TARRAGONA 11 juny (EUROPA PRESS) -

La circulació de les línies R2 Sud, R14, R15, R16 i R17 de Rodalies de Catalunya s'ha restablert "parcialment" al voltant de les 11.25 hores després de l'atropellament d'una persona a Cunit (Tarragona), informa Rodalies en una anotació a X recollida per Europa Press.

Concretament, entre Vilanova i la Geltrú (Barcelona) i Cunit (Tarragona) se circula per via única, i a la resta de la línia es fa per ambdues vies.

Per això, Protecció Civil ha finalitzat la prealerta del pla Ferrocat després de fer el transbord dels passatgers.

No obstant això, es manté el servei alternatiu per carretera entre Vilanova i Sant Vicenç de Calders (Tarragona).

ATROPELLAMENT

Fonts dels Mossos d'Esquadra han explicat a Europa Press que han rebut l'avís al voltant les 9.00 hores d'aquest dimecres i que fins al lloc dels fets s'han desplaçat dotacions dels Bombers de la Generalitat, del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i de la policia local de Cunit, entre d'altres.

Aquestes fonts no han confirmat l'estat de la persona atropellada.