Restablerta l'R4 de Rodalies entre Sant Sadurní i Castellbisbal (Barcelona) després d'una incidència

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
La circulació de l'R4 de Rodalies s'ha restablert aquest dijous a les 11.10 hores entre les estacions de Sant Sadurní d'Anoia i Castellbisbal (Barcelona) després d'una incidència que ha aturat el servei durant uns 45 minuts.
Concretament, s'ha produït una avaria en la senyalització que els tècnics ja han resolt, informa Rodalies en un comunicat a X recollit per Europa Press.
Els trens recuperen progressivament la freqüència de pas, tot i que fonts de Renfe indiquen a Europa Press que ho poden fer amb certes demores.