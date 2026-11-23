Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
Rodalies ha restablert la circulació de la línia R4 entre Cerdanyola del Vallès i Fabra i Puig (Barcelona) aquest dilluns cap a les 8.20 hores després del tall provocat per una incidència a la infraestructura a primera hora.
Es manté el servei alternatiu per carretera entre ambdues estacions, amb parades intermèdies, així com entre Manresa i Terrassa Estació del Nord (Barcelona), ha informat Rodalies en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
La línia pateix demores que poden superar els 30 minuts de mitjana.