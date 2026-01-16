Restablerta l'R3 entre Sant Quirze de Besora i Torelló (Barcelona) després del tall per un xoc

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 gen. (EUROPA PRESS) -
La línia R3 de Rodalies entre Sant Quirze de Besora i Torelló (Barcelona) s'ha restablert aquest divendres a les 11.17 hores després del tall provocat pel xoc en un pas a nivell entre un tren buit que anava sense passatgers i el remolc d'un tractor, han informat fonts de Renfe a Europa Press.
S'ha recuperat la circulació un cop retirat el material que ha caigut després d'un xoc que no ha deixat ferits i que ha tallat la via aquest divendres cap a les 9.45 hores.
Es produeixen retards en el servei de la línia que poden superar els 30 minuts.