Restablerta l'R3 de Rodalies entre la Garriga (Barcelona) i Puigcerdà (Girona) després del tall

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
La circulació de la línia R3 de Rodalies entre la Garriga (Barcelona) i Puigcerdà (Girona) s'ha restablert aquest dijous sobre les 8.55 hores després de la interrupció del servei.
La línia s'ha interromput des d'aquest dijous a les 7.21 hores, deixant sense servei el tram durant una hora i mitja, ha informat Adif en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
El motiu de l'afectació s'ha degut a una incidència en els sistemes de regulació del tràfic entre aquestes estacions.