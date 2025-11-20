Publicat 20/11/2025 09:26

Restablerta l'R3 de Rodalies entre la Garriga (Barcelona) i Puigcerdà (Girona) després del tall

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -

La circulació de la línia R3 de Rodalies entre la Garriga (Barcelona) i Puigcerdà (Girona) s'ha restablert aquest dijous sobre les 8.55 hores després de la interrupció del servei.

La línia s'ha interromput des d'aquest dijous a les 7.21 hores, deixant sense servei el tram durant una hora i mitja, ha informat Adif en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

El motiu de l'afectació s'ha degut a una incidència en els sistemes de regulació del tràfic entre aquestes estacions.

