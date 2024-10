Restablerta l'R3 entre Planoles i Puigcerdà (Girona) després dels danys rebuts pel vent

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens a l'R3 de Rodalies ha estat restablerta aquest migdia entre les estacions de Planoles i Puigcerdà (Girona) després de reparar els danys a la via a causa del fort vent, i pel qual s'havia activat un transport alternatiu.

Segons han informat fonts de Renfe a Europa Press, cap a les 15 hores continua el tall entre Ripoll (Girona) i Manlleu (Barcelona) per l'incendi a la catenària que ha obligat a evacuar unes 70 persones d'un comboi, i pel qual hi ha desplegat un transport alternatiu per carretera.

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat l'alerta del Ferrrocat per aquesta última incidència, ha indicat en un missatge a X recollit per Europa Press.