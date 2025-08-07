Restablerta l'R14 entre Reus i Alcover després de retirar el tren de La Selva de Mar (Tarragona)

TARRAGONA 7 ago. (EUROPA PRESS) -
La línia R14 de Rodalies ha estat restablerta entre Reus i Alcover després de retirar el tren avariat a La Selva de Mar (Tarragona), que mantenia tallat el tram des d'aquest dijous al migdia, ha informat Adif en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
La incidència havia obligat a evacuar als més de 80 ocupants del tren, que han estat acompanyats pels Mossos d'Esquadra i per la seguretat d'Adif a l'estació més propera i que posteriorment han estat recollits per un autobús enviat per Renfe.
A continuació, Adif ha mobilitzat un tren de socors des de Reus per moure el comboi avariat i Renfe ha establert transport alternatiu per carretera, que ha permès a Protecció Civil desactivar la prealerta del Ferrocat iniciada davant del tall.