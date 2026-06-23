Restablerta l'R14 entre Montblanc i Vilaverd (Tarragona) després del robatori de coure d'aquest dilluns

TARRAGONA 23 juny (EUROPA PRESS) -
La circulació dels trens de Rodalies de l'R14 entre Montblanc i Vilaverd (Tarragona) s'ha restablert aquest dimarts des de les 7.42 hores després del robatori de coure d'aquest dilluns.
Fins a la reparació total de la incidència provocada pel robatori de coure, els trens circulen amb retards mitjans de 20 minuts, ha informat Adif en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Adif ha explicat aquest dilluns que trigarà prop de dos mesos a reparar els desperfectes provocats pel robatori de coure, el qual ha originat un incendi i "importants danys" a les instal·lacions ferroviàries.