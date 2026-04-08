Restablerta l'R13 i l'R14 entre Vinaixa (Lleida) i Valls (Tarragona) després de la caiguda d'un arbre

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 8 abr. (EUROPA PRESS) -
Les línies R13 i R14 de Rodalies entre Vinaixa (Lleida) i Valls (Tarragona) han restablert el servei després del tall de la línia aquest dimecres per la caiguda d'un arbre sobre la catenària, ha informat Adif en un missatge a X recollit per Europa Press.
La incidència ha obligat a activar en prealerta el pla Ferrocat de Protecció Civil a les 14.39 hores, que s'ha desactivat a les 15.04.
S'ha establert un servei de transport alternatiu per carretera mentre s'ha tallat la circulació.