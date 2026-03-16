Restablerta l'R11 entre Girona i Figueres després del tall d'aquest diumenge per arbres sobre la via

GIRONA 16 març (EUROPA PRESS) -
La R11 entre Girona i Figueres (Girona) s'ha restablert aquest dilluns sobre les 7.20 hores després del tall d'aquest diumenge per la caiguda d'arbres sobre la via.
La circulació en el tram es reprèn per via única, ha informat Rodalies en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
És una de les conseqüències del temporal de vent que està afectant aquest diumenge al nord i el sud de Catalunya, i l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha activat l'avís vermell al sud de Tarragona i a l'Empordà (Girona).