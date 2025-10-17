Restablerta l'R1 entre Mataró i Arenys (Barcelona) després de l'atropellament d'una persona

BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha restablert el servei a la via tallada de l'R1 de Rodalies entre Mataró i Arenys de Mar (Barcelona) aquest divendres a les 12:10 hores després de l'atropellament d'una persona en una zona de pas no autoritzada.
El tall s'ha produït cap a les 10.45 hores, han explicat fonts de Renfe a Europa Press.
Durant el tall s'han transbordat a un altre tren col·locat en paral·lel els viatgers del tren que ha atropellat la persona i s'ha permès circular a velocitat reduïda per l'altra via.