Publicat 27/04/2026 17:29

Restablerta l'R1 i l'RG1 de Rodalies entre Santa Susanna (Barcelona) i Maçanet (Girona)

Archivo - Tres trens de Rodalies a l'estació de França
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -

La circulació de les línies R1 i RG1 de Rodalies s'ha restablert aquest dilluns cap a les 17.00 hores entre les estacions de Santa Susanna (Barcelona) i Maçanet (Girona) després que un incendi prop de les vies hagi obligat a tallar la tensió durant una hora aproximadament.

Per això, Protecció Civil ha desactivat la prealerta del pla Ferrocat, informa en un missatge a X recollit per Europa Press.

Els Bombers de la Generalitat han aconseguit apagar el foc després que hagi afectat principalment vegetació i alguna teulada de les barraques del horts de la zona.

