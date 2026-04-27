Restablerta l'R1 i l'RG1 de Rodalies entre Santa Susanna (Barcelona) i Maçanet (Girona)

BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
La circulació de les línies R1 i RG1 de Rodalies s'ha restablert aquest dilluns cap a les 17.00 hores entre les estacions de Santa Susanna (Barcelona) i Maçanet (Girona) després que un incendi prop de les vies hagi obligat a tallar la tensió durant una hora aproximadament.
Per això, Protecció Civil ha desactivat la prealerta del pla Ferrocat, informa en un missatge a X recollit per Europa Press.
Els Bombers de la Generalitat han aconseguit apagar el foc després que hagi afectat principalment vegetació i alguna teulada de les barraques del horts de la zona.