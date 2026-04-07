Restablerta l'R1 i l'RG1 entre Portbou i Llançà (Girona) després de solucionar-se la incidència

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -
La circulació de les línies de Rodalies R1 i RG1 s'ha pogut restablir aquest dimarts sobre les 10.00 hores després d'una incidència al pantògraf que s'ha produït sobre les 8.20 hores i que ha obligat a interrompre el servei entre les estacions de Portbou i Llançà (Girona), informa Adif en un comunicat a 'X'.
Els trens circulen per una sola via, per la qual cosa es poden registrar alguns retards.
Durant el temps que els trens no han pogut circular s'ha establert un servei alternatiu per carretera.