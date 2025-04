Restablerta l'R1 entre Arenys i Mataró (Barcelona) després de retirar un cotxe caigut a les vies

BARCELONA 5 abr. (EUROPA PRESS) -

La circulació de la línia R1 de Rodalies de Catalunya entre Arenys i Mataró (Barcelona) s'ha restablert aquest dissabte a les 11.45 després de retirar un cotxe caigut a la zona de les vies.

Els Bombers de la Generalitat han retirat el turisme que havia obligat a circular per via única entre les dues estacions, segons ha informat el sistema ferroviari en un missatge a X, recollit per Europa Press.

A causa d'aquest incident, els trens han pogut augmentar el seu temps de recorregut en acostar-se al punt afectat.