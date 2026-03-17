Publicat 17/03/2026 12:11

Restablerta l'L-10Sud del Metro de Barcelona a Collblanc després de les revisions dels Bombers

BARCELONA 17 març (EUROPA PRESS) -

La circulació de l'L-10Sud del Metro de Barcelona s'ha normalitzat aquest dimarts cap a les 11.30 hores després que l'estació de Collblanc hagi hagut de ser desallotjada per la presència de fum a la zona de túnels al voltant de les 7.20 hores, incidència que han revisat els Bombers de la Generalitat sense trobar-ne l'origen ni cap punt calent.

Després de totes les revisions, Protecció Civil ha desactivat el pla Ferrocat i la situació s'ha normalitzat, informa en un missatge a X recollit per Europa Press.

En total, s'han activat 9 dotacions dels Bombers per mirar de buscar l'origen del fum i per inspeccionar la línia amb càmera tèrmica des de Collblanc cap a Zona Universitària, i des del Camp Nou fins a Collblanc.

