Restablerta la línia L9S del Metro de Barcelona després d'una incidència entre Aeroport T1 i El Prat

BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -
La línia L9S del Metro de Barcelona s'ha restablert aquest dimecres cap a les 17.20 hores després d'haver-se interromput la circulació entre les estacions d'Aeroport T1 i El Prat, informa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) via X.
Els trens no han circulat entre aquestes dues estacions des de les 17, però a les 17.15 hores s'ha pogut restablir parcialment entre Aeroport T1 i Mas Blau, a més d'entre El Prat Estació i Zona Universitària.
D'altra banda, la línia L10S també ha patit afectacions durant uns instants, però el servei s'ha recuperat ràpidament.